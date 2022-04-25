Çinli elektrikli sedan Xpeng P5'in Avrupa fiyatı belli oldu

Uzun süredir Çin'de piyasada olan Xpeng P5, markanın Avrupa'ya açılma planları kapsamında bazı ülkelerde satışa sunulmaya başlandı.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle ABD'li rakibini aratmıyor.

2020'de Tesla Model 3'ün karşısına P7 Sedan modelini çıkaran Xpeng, şimdi de uzun süredir Çin'de satışta olan P5 modelini Avrupa'ya getirdi.

Xpeng P5 özellikleri

Elektrikli Xpeng P5, Avrupa pazarı için 66 kWsa batarya paketi ile geliyor. Bu da WLTP'ye göre tek şarjla 465 kilometre sürüş menzili sağlıyor.

CCS2 portu ve 11 kW AC dahili şarj cihazıyla gelen modelde 70 kW'a kadar hızlı şarj desteği de sunuluyor.

208 beygir güç ve 310 Nm tork üreten motor ön tekerleklere güç veriyor. Çinli üreticinin açıklamasına göre araç, 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlıyor.

Avrupa'da satılacak tüm Xpeng P5 modellerinde şirketin XPILOT 2.5 gelişmiş sürücü yardım sistemi standart olarak gelecek..

Söz konusu sistem, 5 tane yüksek çözünürlüklü milimetrik dalga radarı, 12 tane ultrasonik dalga sensörü, 4 tane sürüş kamerası ve 9 tane yüksek algılama özelliğine sahip kamera ile destekleniyor.

Sistem kapsamında adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama kontrolü, akıllı park yarcımcısı ve aktif şerit değiştirme gibi pek çok fonksiyon sunuluyor.

Xpeng P5 Avrupa fiyatı

Xpeng P5, ilk etapta Danimarka, Hollanda, Norveç ve İsveç'te satılacak. Xpeng P5 için fiyatlar Danimarka'da 52 bin 500 euro, Norveç'te 39 bin 500 euro, İsveç'te 53 bin 500 euro ve Hollanda'da 48 bin euro olarak açıklandı.