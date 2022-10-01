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    Çinli Geely, İngiliz Aston Martin'e ortak oldu

    Çinli Geely, İngiliz Aston Martin markasının yüzde 8’e yakın hissesini satın alarak şirkete ortak olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 08:53
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    Çinli Geely, İngiliz Aston Martin'e ortak oldu

    Volvo ve Lotus gibi markaları bünyesinde barındıran Çinli otomotiv şirketi Geely, geçtiğimiz günlerde Meizu'yu satın alarak akıllı telefon pazarına girmeye karar vermişti.

    Çinli şirket, şimdi de İngiliz Aston Martin markasının yüzde 8’e yakın hissesini satın alarak şirkete ortak oldu.

    Aston Martin zor durumda

    Öte yandan Aston Martin, temmuz ayında Geely'den gelen mali desteği reddetmişti. Ancak İngiliz şirketin şu anda mali açıdan zor durumda olması, teklifi kabul etmesine neden oldu.

    Nakit sıkıntısı çeken otomobil üreticisi; elektromobiliteye dönüşümü tek başına idare edecek finansal araçlara ihtiyaç duyuyor.

    Volvo, Polestar, Lotus ve eski Londra taksi şirketi LEVC gibi markaları da bulunduran Geely; aynı zamanda Aston Martin için bir teknoloji ortağı olabilir.

    geely


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