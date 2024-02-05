Çinli Geely, sürücüsüz araçlara hizmet verecek uydularını fırlattı Çin'de otomotiv üreticisi Geely'nin sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için tasarladığı uydularının ikinci kısmı uzaya gönderildi.

ensonhaber.com

Çinli Zhejiang Geely Holding Grubu, 2022 yılında ilk başarılı uydu fırlatmasını gerçekleştirmişti.

Şirket, otonom araçlar için daha doğru navigasyon sağlamak amacıyla alçak Dünya yörüngesine 9 adet uydu göndermişti.

Yeni uydular fırlatıldı

Çinli otomotiv üreticisi Geely, sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için tasarladığı uydularının ikinci kısmını fırlattı.

Takım uydu ağının parçasını oluşturması planlanan uyduların, yer alçak yörüngesindeki belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.

Toplam uydu sayısı 240 olacak

Geely, 2025 yılına kadar 63 tane daha uydu fırlatmayı ve toplamda 240 uyduluk bir ağ kurmayı planlıyor.

Bu proje ile birlikte Geely, bir uzay görevi yürüten ikinci büyük otomobil üreticisi olmuştu. Tesla CEO'su Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ticari internet hizmetleri sunan Starlink ağı için yörüngede 5 binden fazla uyduya sahip.

SpaceX, uydularını fırlatmak için kendi roketlerini kullanırken; Geely, 9 uydu fırlatmak için bir Çin devlet kuruluşu tarafından geliştirilen ve işletilen Long March 2C roketini kullandı.