Çinli markalar Avrupa'yı korkuttu: Daha ucuz modeller yolda Çin'in Avrupa pazarına çok daha ucuz elektrikli otomobiller sunması, yerli markaları da harekete geçirdi. Şirketler, artık daha ucuz elektrikli otomobil üretmek istiyor.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markaların hızına Avrupalı üreticiler yetişmekte zorluk çekiyor.

Çinli araçlar daha ucuz

Çin, ölçek ekonomisi ve ham maddeye yakınlık avantajlarıyla çok daha ucuza elektrikli araçlar geliştirebiliyor.

Bu durumdan rahatsız olan Avrupalı üreticiler, daha ucuz otomobiller üretmek için düğmeye bastı.

Sektör yetkilileri, Çinli üreticilerle rekabet edebilmenin tek yolunun uygun fiyatlı araçlar olduğunu söylüyor.

Renault geçen ay yaptığı açıklamada, fosil yakıtlı modellerle fiyat eşitliğine ulaşmak için elektrikli araçlarının maliyetini yüzde 40 azaltmayı planladığını açıkladı.

Stellantis, daha ucuz LFP bataryaları üretmek için Çinli CATL ile Avrupa'da bir tesis inşa ediyor. Ayrıca şirket, kısa süre önce 23 bin 300 eurodan başlayan Citroen e-C3 SUV modelini tanıtarak somut bir adım attı.

Volkswagen ve Tesla’nın da 25 bin euroluk elektrikli araçlar geliştirdiği biliniyor.

Avrupa Birliği, Çinli ucuz elektrikli otomobillerin gelecekte AB pazarına ciddi hasarlar vereceğine inanıyor.