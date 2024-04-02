Çinli markaların etkisi: Tesla hisseleri son 3 ayda çakıldı Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 29 oranında değer kaybetti.

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Çin, ölçek ekonomisi ve ham maddeye yakınlık avantajlarıyla çok daha ucuza elektrikli araçlar geliştirebiliyor.

Bu durumdan rahatsız olan üreticiler, daha ucuz otomobiller üretmek için düğmeye bastı. Ayrıca markalar, mevcut modellerin fiyatlarını düşürerek rekabete katılmak istiyor.

Sektör yetkilileri, Çinli üreticilerle rekabet edebilmenin tek yolunun uygun fiyatlı araçlar olduğunu söylüyor.

Daha önce Çin'de ve Avrupa'da indirime giden ve rakipleri tarafından eleştirilen Tesla, son zamanlarda birçok kez fiyat indirimi yapmıştı.

Tesla hisseleri düşmeye devam ediyor

Tesla hisseleri son 3 ayda ciddi bir düşüş yaşadı ve Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 29 oranında değer kaybetti.

Bu durum, 2022 sonundan bu yana en büyük çeyreklik düşüş ve şirketin 2010'da halka açılmasından bu yana yaşanan üçüncü en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Hisseler neden düşüyor

Düşüşün en büyük nedenlerinden biri de yatırımcıların artık Tesla'nın elektrikli araç pazarında liderliğini sürdüremeyeceğini düşünmesi.

Ayrıca, Tesla'nın Çinli rakipleri karşısında da zorlandığı görülüyor. BYD, 2023 yılında dünya elektrikli araç üretim lideri olmuştu.

Tüm bunlara ek olarak, Tesla'nın model yelpazesinin eski olması ve Cybertruck'ın beklenen ilgiyi görmemesi de düşüşe katkı sağladı.