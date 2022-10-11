Çinli NIO, Avrupa pazarına odaklandı

Çinli elektrikli otomobil firması NIO, şimdilerde Avrupa pazarına özel yeni bir otomobil üzerinde çalışıyor.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

2014’te kurulan Nio, şimdiye kadar piyasaya elektrikle çalışan araçlardan sadece SUV ve Crossover modelleri sundu.

Geçen yıl ilk Avrupa macerasına ES8 modeliyle Norveç'te başlayan marka, şimdi de sadece bu kıtaya özel yeni bir model geliştirmek istiyor.

NIO'nun Avrupa planları

NIO, Avrupa'daki yeni planlarını açıkladı. Elektrikli üretici bölgede satacağı geleneksel modellerini, farklı bir marka adı altında çıkartacak. Bu modeller 2024 yılı itibarıyla Çin ile birlikte Avrupa'da da piyasaya sürülecek.

Çinli marka, Avrupa'nın belirli bölgelerinde seri üretim araçların satışına odaklanacak. Ancak Almanya gibi premium pazarlarda BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi markalarla yarışmak için NIO markası kullanılacak.

NIO logosunu ve adını kullanacak premium modellerin ise Almanya, İsveç, Hollanda ve Danimarka gibi bölgelerde satışa sunulması bekleniyor.

Markanın bu bölgelerde satışa sunacağı ilk model ET7 isimli sedanı olacak. Ardından ET5 sedan ve mart ayının sonunda EL7 SUV satışları başlayacak.