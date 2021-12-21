Çinli NIO'dan Tesla Model 3'e rakip: ET5

Çinli elektrikli otomobil firması NIO, Tesla Model 3'e doğrudan rakip olacak kompakt sedan modeli ET5'i tanıttı.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

2014’te kurulan Nio, şimdiye kadar piyasaya elektrikle işleyen araçlardan sadece SUV ve Crossover modelleri sundu.

Bu yıl ilk Avrupa macerasına ES8 modeliyle Norveç'te başlayan marka, gelecek yıl Nio ET7 modelini Almanya'ya getirmeye hazırlanıyor.

TESLA MODEL 3'E DOĞRUDAN RAKİP: ET5

Nio, şimdi de ET5 adını verdiği ve Tesla Model 3'e doğrudan rakip olacak kompakt sedan modelini tanıttı.

Tasarım anlamında bir büyük modeli ET7'ye bir hayli benzer olan ET5, farları ve tampon tasarımı gibi kısımlarıyla o modelden farkını belli ediyor.

Toplam uzunluğu da doğal olarak ET7'ye göre daha kısa olan aracın arka tarafında daha çok yuvarlatılmış bir tasarım görüyoruz.

ET5'in boyutlarına baktığımız zaman 4.790 mm uzunluk, 1.960 mm genişlik, 2.888 mm aks mesafesi değerlerini görüyoruz. Yani bu araç, kompakt sedan sınıfının, geniş hacimli olanları kesiminde yer alıyor diyebiliriz.

Aracın iç mekanına baktığımızda ise çok fazla karmaşanın olmadığını görebiliyoruz. Nio ET5'in10.5 inç'lik dijital gösterge paneli ve kareye yakın şekildeki bilgi eğlence ekranı karşımıza çıkıyor.

256 farklı renkli ambiyans aydınlatması ve Dolby Atmos 7.1.4 surround ses sistemi de aracın iç mekan özellikleri arasında yer alıyor.

NIO ET5 TEKNİK DETAYLAR

Aracın teknik özelliklerine bakacak olursak, iki adet elektrik motoru kullanıldığını görüyoruz. 3 adet batarya seçeneği bulunan araç, 2 adet elektrik motor ile kombine olarak 490 beygir güç ile 700 Nm tork üretiyor. Aracın batarya seçenekleri ise 75 kWh, 100 kWh ve 150 kWh olarak açıklandı.

Çin'in standartlarına göre de aracın 75 kWh batarya paketiyle 550 km, 100 kWh batarya paketiyle 700 km, 150 kWh batarya paketiyle de 1000 km menzile sahip olduğu belirtiliyor.

NIO ET5 FİYAT

NIO, ET5'in müşterilere teslim edileceği tarihi 2022'nin Eylül ayı olarak açıkladı. Aracın fiyatı ise 328 bin yuan (51 bin dolar) olarak belirlendi. Fakat devlet yardımlarıyla bu fiyat 258 bin yuana (40 bin dolar) kadar iniyor.