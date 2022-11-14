Çinli otomobil Aiways U6 Avrupa'ya geldi

Çinli elektrikli otomobil markası Aiways, ikinci modeli U6'yı Avrupa'ya getirdi.

Çinli elektrikli araç markaları, Avrupa pazarına gelmeye devam ediyor. 2017 yılında kurulan Çinli otomobil şirketi Aiways, ikinci modeli U6'yı Avrupa'da satışa çıkardı.

Elektrikli Aiways U6'da, kardeşi U5'te de bulunan 63 kWsa kapasiteli batarya paketi kullanılıyor. Çinli CATL tarafından üretilen 24 modüllü batarya, SUV modele WLTP'ye göre tek şarjla 400 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

160 kW (215 hp) güç ve 315 Nm tork üreten elektrik motoru, 1790 kg'lık aracın 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

Aiways U6 Almanya'da satışa çıktı

Avrupa'ya daha önce U5 isimli modeliyle boy gösteren Çinli marka, yeni otomobilini kısa süre önce Almanya'da satışa sundu.

47 bin 500 dolardan satışa sunulan otomobilin teslimatları, 2023'ün ilk yarısında başlayacak.



