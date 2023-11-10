Çinli otomobil markaları Türkiye'ye akın ediyor Avrupa'ya açılmak için Türkiye'nin jeopolitik konumunu kullanan Çinli otomobil üreticileri, ayrıca Türkiye operasyonlarını artırmaya devam ediyor.

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satış, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemler itibarıyla otomobil satış sayısı yüzde 67,8 artışla 749 bin 501 adet, hafif ticari araç satış sayısı da yüzde 50,6 artışla 209 bin 441 adet oldu.

Türkiye otomotiv pazarındaki gelişmeler ve potansiyel birçok ülkeden üreticinin dikkatini çekiyor. ODMD listesine Çin firması BYD'nin de dahil olmasıyla pazardaki marka sayısı 51'e çıktı.

Bu markalara ülkeler özelinde bakıldığında, Fransız ve Alman firmalarının ağırlıkta olduğu görülüyor. Yerli üretim yapan markaların yanı sıra Güney Kore ve Japonya markaları da pazarda güçlü oyuncular arasında bulunuyor.

Çinli markalar ülkemize akın ediyor

Son dönemde Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözleniyor. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansıyor.

Türkiye otomotiv pazarında dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin de dahil olmasıyla Çin menşeli marka sayısı 9'a yükseldi.

Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK ve BYD gibi Çin markaları Türkiye'de satışa başladı.

DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor.

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'deki toplam satışları yılın 10 ayında 43 bin 562'ye, Türkiye pazarından aldıkları pay da yüzde 4,54'e ulaştı.