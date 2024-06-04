Çinli otomobil markası JAECOO, bu yaz Türkiye pazarına giriş yapacak Çinli otomobil markası Chery, premium segmentinde konumlandırdığı yeni markası Jaecoo'yu yaz aylarında ülkemizde satışa çıkarmayı planlıyor.

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Chery'nin premium segmenti hedefleyen yeni markası Jaecoo, Türkiye'de satışa çıkmak için gün sayıyor.

Çinli otomotiv markası Jaecoo, 25 Nisan’da Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV modellerini ilk kez görücüye çıkarmıştı.

Yaz aylarında Türkiye'de

Yaz aylarında yollara çıkmaya başlayacak olan Jaecoo, Türkiye marka lansmanına “Klasikten Klasiğin Ötesine” temasıyla başladı.

Son bir yıl içerisinde Meksika, Güney Afrika ve Şili gibi önemli pazarlara giriş yaparak küresel varlığını hızla artıran marka, bir yılda dünya genelinde 37 pazara ulaştı.

1,1 milyonun üzerinde kullanıcının dikkatini çeken Jaecoo, 873 bayiden oluşan bir ağ kurdu.

Jaecoo, önümüzdeki üç yıl içinde İspanya, İtalya ve Polonya gibi Avrupa’daki yüksek potansiyelli pazarlar da dahil olmak üzere, 3 binin üzerinde standart bayi kanalından oluşan küresel bir yapılanmaya sahip 60’ın üzerinde pazara girecek.

Hangi modeller ülkemize gelecek

Jaecoo, Türkiye'ye yılın ikinci yarısında giriş yapacak ve ülkemizde satılacak ilk model kompakt SUV Jaecoo 7 olacak.

Daha sonra ise elektrikli SUV modeli Jaecoo 8 satışa çıkacak. Bu modelin bazı ülkelerde Chery Tiggo 9 Pro adı altında satıldığı da biliniyor.