Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'ya yönelik üretim planları BYD, Chery ve Dongfeng, Avrupa'da üretim planlayan otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Gelin markaların planlarına daha yakından bakalım.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Avrupa Birliği, Çin'den araç ithalatına uygulanan mevcut yüzde 10'luk ithalat vergisini cezai bir seviyeye yükseltmeyi değerlendirirken, Çinli otomobil üreticileri Avrupa'daki üretimi artırmanın yollarını arıyor.

Avrupa'da üretim planları olan Çinli markaları listeledik.

BYD

BYD, AB elektrikli otomobil satışlarında yüzde 5'lik paya ulaşma hedefi kapsamında 2026'dan önce Macaristan'da yeni bir binek otomobil fabrikasında üretime başlamayı hedefliyor.

Fabrikanın yıllık kapasitesi 150 BİN adet olup, bu sayının ikiye katlanarak 300 bine çıkarılması planlanıyor.

Chery

Chery, Nissan'ın Barselona'daki eski fabrikasında Omoda markasından otomobil üreteceğini söyledi. Üretimin bu yıl başlaması planlanıyor.

Şirket, İspanyol EV Motors şirketiyle ortak girişimde bulunarak 2029 yılına kadar yılda 150 bin araç üretmeyi planlıyor.

Chery'nin ayrıca ikinci bir Avrupa tesisi açmak için İtalyan hükümetiyle görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre hükümet, Chery'ye mevcut kullanılmayan tesisleri potansiyel üretim sahası ve güney İtalya'da yeni bir fabrikanın kurulabileceği sıfırdan bir alan olarak teklif etti.

DONGFENG

Dongfeng Motor, yılda 100 binden fazla araç üretecek bir fabrika açmak için İtalyan hükümetiyle görüşmelerde bulunuyor.

Avrupa'daki operasyonları yöneten Qian Xie, Reuters'e yaptığı açıklamada, hükümetin Dongfeng'e üretim tesisleri için bazı seçenekler sunmayı planladığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dongfeng'in Avrupa operasyonlarından sorumlu Qian Xie, İtalya'da araç üretmenin Avrupa'nın geri kalanına yönelik iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Dongfeng ve İtalyan yetkililer arasındaki görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda üretim tesisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkması bekleniyor.

Geçen yıl 1.72 milyon adet satış gerçekleştiren Dongfeng'in hangi modellerini Avrupa'ya getireceği ise belirsiz.

Leapmotor

Yüzde 21'i Stellantis'e ait olan Leapmotor, arabalarını Stellantis'in Avrupa tesislerinden birinde üretme seçeneklerini değerlendiriyor.

Leapmotor'un T03 elektrikli mini otomobilinin üretimi bu yaz Stellantis'in Polonya'nın Tychy kentindeki fabrikasında başlayabilir.

Stellantis, ayrıca Torino'daki Mirafiori tesisinde yılda 150 bine kadar elektrikli Leapmotor üretmeyi düşünüyor.

MG Motor

SAIC'in MG markası, iki ila üç yıl içinde Avrupa üretimine ilişkin bir karar vereceğini ve enerji ve işçilik maliyetlerine göre bir yer seçeceğini söyledi.

MG'nin bölgedeki en büyük pazarı olan İngiltere iyi bir seçenek gibi görünüyor. SAIC, İngiltere'nin Longbridge kentinde bulunan ve daha önce MG Rover'a ait olan fabrika kompleksinin bir kısmına sahip, ancak montaj alanları 2021'de satılmıştı.

MG, geçen yıl 231 bin 684 otomobil hacmiyle Avrupa'da en çok satan Çinli otomobil üreticisi konumunda.