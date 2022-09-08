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    Çinli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'ya açılıyor

    Norveç'te Tang ismindeki elektrikli SUV modeliyle varlık gösteren BYD, yakında dört ülkede daha satışlara başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:30
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    Çinli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'ya açılıyor

    Çinli otomobil üreticisi BYD, yılın ilk altı ayında 641 binden fazla elektrikli araç satarak Tesla'yı geçmeyi başarmış ve satışlarda yıllık yüzde 315'lik bir artış elde etmişti.

    Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra, şirket bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

    Yapılan yeni duyuruya göre BYD, bu ülkelerin yanı sıra Hollanda ve Danimarka'da da elektrikli araç satmaya başlayacak.

    Teslimatlar son çeyrekte yapılacak

    Henüz satışların ne zaman başlayacağına dair net tarih olmasa da ilk teslimatların 2022'nin son çeyreğinde yapılacağı belirtiliyor.

    Çinli şirket 2021'in ağustos ayından bu yana Norveç'te varlık gösteriyor ve burada sadece Tang adı verilen tamamen elektrikli modelini satıyor.

    Ancak şirket, yayılma politikasıyla birlikte model sayısını da üçe çıkaracak ve Atto 3 ve Han modellerini de listeye ekleyecek.

    byd


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