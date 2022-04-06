Çinli otomobil üreticisi BYD, benzinli araç üretimini durdurdu

Çinli otomobil üreticisi BYD, benzin ve motorinle çalışan geleneksel otomobillerin üretimine son verdiğini duyurdu.

Son zamanlarda oldukça popüler hsle gelen elektrikli otomobiller, benzin ve dizelle çalışan geleneksel motorların da fişini çekiyor.

Gelecek yıllardan itibaren birçok marka yalnızca elektrikli otomobil üretmeye odaklanacak. Şimdi bu markaların arasında Çinli BYD de eklendi.

Çinli otomobil üreticisi BYD, benzin ve motorinle çalışan geleneksel otomobillerin üretimine geçen aydan itibaren son verdiğini duyurdu.

SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEK

Şirket, yaptığı açıklamada, gelecekte yalnızca "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan; şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlar üreteceğini bildirdi.

Açıklamada, şirketin piyasadaki mevcut benzin ve motorinli araçları için teknik servis ve satış sonrası destek hizmetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Şirket verilerine göre BYD, martta 104 bin 338 binek araç satarken, bunun 50 bin 674'ü şarj edilebilen hibrit, 53 bin 664'ü tam elektrikli modellerden oluştu.

Verilere göre, martta herhangi bir benzin veya motorinli araç satışı yapılmadı. BYD, Çin'de elektrikli araç pazarında en büyük paya sahip marka konumunda.