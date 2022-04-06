Petrol
106.84
0.19%
Euro
16.04
-0.08%
Dolar
14.72
0.05%
Altın
910.36
-0.07%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
673.209
-2.18%
BTXN Coin
31.68
-6.16%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Çinli otomobil üreticisi BYD, benzinli araç üretimini durdurdu

    Çinli otomobil üreticisi BYD, benzin ve motorinle çalışan geleneksel otomobillerin üretimine son verdiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.04.2022 - 08:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çinli otomobil üreticisi BYD, benzinli araç üretimini durdurdu

    Son zamanlarda oldukça popüler hsle gelen elektrikli otomobiller, benzin ve dizelle çalışan geleneksel motorların da fişini çekiyor.

    Gelecek yıllardan itibaren birçok marka yalnızca elektrikli otomobil üretmeye odaklanacak. Şimdi bu markaların arasında Çinli BYD de eklendi.

    Çinli otomobil üreticisi BYD, benzin ve motorinle çalışan geleneksel otomobillerin üretimine geçen aydan itibaren son verdiğini duyurdu.

    SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEK

    Şirket, yaptığı açıklamada, gelecekte yalnızca "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan; şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlar üreteceğini bildirdi.

    Açıklamada, şirketin piyasadaki mevcut benzin ve motorinli araçları için teknik servis ve satış sonrası destek hizmetlerini sürdüreceği ifade edildi.

    Şirket verilerine göre BYD, martta 104 bin 338 binek araç satarken, bunun 50 bin 674'ü şarj edilebilen hibrit, 53 bin 664'ü tam elektrikli modellerden oluştu.

    Verilere göre, martta herhangi bir benzin veya motorinli araç satışı yapılmadı. BYD, Çin'de elektrikli araç pazarında en büyük paya sahip marka konumunda.

    byd


    İlginizi Çekebilir

    Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'u sinirlendirdiler
    Magazin

    Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'u sinirlendirdiler

    Antalya'da kira fiyatları dudak uçuklatıyor
    Emlak

    Antalya'da kira fiyatları dudak uçuklatıyor

    Dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı

    Görüş Bildir