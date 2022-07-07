Çinli otomobil üreticisi BYD, Tesla'yı geçmeyi başardı

Çinli otomobil üreticisi BYD, yılın ilk altı ayında 641 binden fazla elektrikli araç satarak Tesla'yı geçti.

Son zamanlarda Çin'de yaşanan karantinalar ve çip tedarik sorunları, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı zor durumda bırakıyor.

Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki üç ay içinde maaşlı iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını ve bu süreçte saatlik çalışan sayısını artıracağını söyledi.

Yılın ilk 6 aylık döneminde 564 bin elektrikli otomobil teslim eden Tesla, zirveyi Çinli rakibine kaptırdı.

BYD, satışlarda Tesla'yı geçti

Çinli otomobil üreticisi BYD, yılın ilk altı ayında 641 binden fazla elektrikli araç sattı ve bu, şirketi satış açısından dünyanın en iyi elektrikli otomobil üreticisi haline getirdi. Rakam, Çinli üretici için satışlarda yıllık yüzde 315'lik bir artışa işaret ediyor

Geçen ay BYD, Tesla'ya çok yakında pil tedarik etmeye başlayacağını da açıklamıştı.

Şirketin en son yıllık raporuna göre, yeniden şarj edilebilir piller ve fotovoltaik hücreler, BYD'nin 2021'deki gelir havuzunun yüzde 7,29'unu oluştururken, otomobil ve ilgili ürünlerin yüzde 50'den fazlasının aldığı pay gölgede kaldı.