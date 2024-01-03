Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye fiyatlarına zam yaptı BYD, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın Türkiye'deki tek modeli olan ATTO 3 zamlandı.

ensonhaber.com

Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda.

BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra şirket, bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde araç satmaya başlayan marka, aynı zamanda Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Dünyanın lider elektrikli araç üreticilerinden BYD (Build Your Dreams), eylül ayında gerçekleştirdiği marka tanıtımının ardından Türkiye'deki ilk modeli olan BYD ATTO 3'ü kasım ayında ülkemize getirmişti.

BYD'den yeni yıl zammı

BYD, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın Türkiye'deki tek modeli olan ATTO 3'ün fiyatı arttı.

31 Aralık'ta 1 milyon 690 bin TL'den satılan BYD ATTO 3'ün şimdiki fiyatı ise 1 milyon 740 bin TL'ye yükseldi.

Öte yandan, eğer mevcuttaki aracınızı BYD ATTO3 ile takas etmek isteyenler bu zamdan etkilenmiyor ve aracı eski fiyatından satın alabiliyor.

BYD ATTO 3 neler sunuyor

Sportif tasarımıyla öne çıkan BYD ATTO 3, performansıyla ve yüksek verimliliğiyle kullanıcılarını etkiliyor.

60.4 kWh bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor.

WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 kilometre menzil sunan BYD ATTO 3 modeli, DC şarj ile yüzde 30'dan yüzde 80'e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor.

Yapılan iş birliği ile BYD sahipleri 31 Ocak 2024 tarihine kadar Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimden faydalanacak.