Çinli otomobil üreticisi BYD, yeni otomobilini satışa sundu BYD, uzun bir bekleyişin ardından yeni Yuan Up modelini Çin'de satışa çıkardı. Otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Son zamanlarda oldukça dikkat çeken otomobil üreticisi BYD, Volkswagen'in 15 yıl süren Çin pazarındaki liderliğine son vermiş ve geçtiğimiz yıl Çin'in en çok satış yapan otomobil markası olmuştu.

2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 62 seviyesinde büyüyerek 3 milyondan fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, marka değerini yüzde 20 artırarak 12.1 milyar dolara çıkardı.

Yeni model Çİn'de satışta

BYD, uzun bir bekleyişin ardından yeni Yuan Up modelini Çin'de satışa sundu. "BYD Dynasty" serisinin en yeni üyesi olan modelin fiyatı 13 bin 400 dolardan başlıyor.

BYD Yuan Up, ülkemizde satılan Atto 3'te de kullanılan e-Platform 3.0 üzerine inşa edildi.

70 kW veya 130 kW'lık iki farklı motor seçeneğiyle sunulan modelde 32 kWsa kapasiteye sahip batarya ile 301 km'ye kadar, 45,1 kWsa'lik batarya ile 401 km'ye kadar menzil sunuluyor.

İç mekanda ise 8.8 inç LCD dijital gösterge paneli, heap-up display ve BYD'nin imzası haline gelen, döndürülebilen 12.8 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor.