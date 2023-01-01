Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'ye giriş yaptı

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Şirket, yeni modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, önümüzdeki ilkbahar aylarında1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunacak.

Chery resmen Türkiye'de

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Chery Grubu’nun global pazardaki büyüklüğüne vurgu yapan Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, “Chery, “Yenilik, sorumluluk ve karşılıklı yarar" temel konseptine bağlı kalarak küresel etkiye ve rekabet gücüne sahip nitelikli bir işletme olmaya kendini adamış durumda." dedi.

"Türkiye köprü görevi görüyor"

AB pazarına girmek için de çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Chery Türkiye Başkanı, "Türkiye, hem Asya hem Avrupa'da yer alıyor. Ayrıca hem AB adayı hem de NATO üyesi olmak üzere iki kimliğe sahip. Coğrafi avantajları ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Chery için her zaman önem verdiği stratejik bir pazar oldu ve Chery'nin Avrupa pazarına girmesi için bir köprü görevi de görüyor.” ifadelerini kullandı.

OMODA 5, Tech Chery tarafından piyasaya sürülen ve gençlerin estetik özelliklerine hitap eden ilk küresel otomobil olarak öne çıkıyor.

Otomobil çerçevesiz bir ön yüze sahip ve her ızgara, sanatsal bir iç içe geçmiş ışık ve gölge duygusu oluşturan elmas kesimli metal öğelerle süsleniyor.

TIGGO 7 PRO, keskin ve parlak matrix LED akıllı farlarla birleştiğinde hem tasarım hem de esenlik duygusu veriyor. TIGGO 8 PRO, Chery tarafından orta ve üst düzey sınıf için piyasaya sürülen lüks bir iş amiral gemisi ürünü olarak konumlanıyor.

Chery, ülkemizde üretim yapmayı da planlıyor

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak.

Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını da söyledi.

Çin'in en iyi 10 motorundan biri

Türkiye'de satılacak SUV modellerde bulunan ACTECO motor ailesinin Çin’in en iyi 10 motorundan biri olarak kabul edildiği belirtiliyor.

Temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklanan ve Çin'de 18 yıldır üst üste en yüksek binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştiren Chery’nin, 20 bin 794 patent başvurusu bulunuyor.

13 bin 153 patent onayı alan Chery, motor teknolojisinde sahip olduğu 24 yıllık birikimle ‘Technology Chery' markasını oluşturmuştu.

Chery; motordan şanzımana, temel bileşenlerden platform geliştirmeye ve geleneksel otomobil teknolojisinden alternatif enerji ve akıllı ağ bağlantısı gibi yeni teknolojilere sahip.