Çinli otomobil üreticisi HipHi, Avrupa pazarına girecek Çinli otomobil üreticisi HipHi, bu sene içerisinde Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

ensonhaber.com

Son yıllarda rekabetin oldukça artmasıyla artık Çinli üreticileri de Avrupa pazarında görmeye başladık.

Avrupa’nın elektrikli otomobil pazarına yeni bir oyuncu daha ekleniyor. Çinli otomobil üreticisi HipHi, bu sene içerisinde Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

Şirketin patronu ve CEO’su olan Kevin Chen, Şanghay Otomobil Fuarında HipHi’nin Avrupa planları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

"2023 yılında HipHi, Avrupa pazarına resmi olarak giriş yapabilir." diyen Chen, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için farklı pazarlarda satış yapmanın şart olduğunu söyledi.

Yüksek performanslı elektrikli otomobiller ve otonom sürüş teknolojileri üzerine çalışan HipHi, tamamen elektrikli ve lüks SUV modellerde üretiyor.

HipHi X ve HipHi M modellerinin yanı sıra markanın otonom sürüş özelliklerine sahip olan ilk konsept aracı HipHi Alpha da tüketicilerin beğenisine sunulmuştu.

Çin'de 5 tesisi var

HipHi’nin Çin’de aktif olarak otomobil ürettiği beş adet tesisi bulunuyor. 2021 yılında Çin’deki ilk teslimatlarını gerçekleştiren otomobil üreticisi, ABD’de ayrıca bir AR-GE merkezi de açtı.