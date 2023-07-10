Çinli otomobil üreticisi SAIC Motors, Avrupa'da fabrika kuracak Çinli otomobil üreticisi SAIC Motors, Avrupa'da ilk fabrikasını kuracağını ve fabrikada elektrikli araç üretileceğini duyurdu.

İngiliz markası MG'yi bünyesinde barındıran Çinli otomotiv üreticisi SAIC Motors, Avrupa'daki ilk üretim tesisini kurmak için çalışmalara başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre tesiste elektrikli araç üretimi yapılacak.

SAIC'in Çin dışındaki araçlarının satışları bu yılın ilk üç ayında yüzde 40 arttı. Şirket, MG markasının yurt dışı satışlarının çoğunu oluşturduğunu ve aynı dönemde Avrupa'da satılan araba sayısının ikiye katlandığını söyledi.

1906 yılında temeli atılan, birinci ve ikinci dünya savaşlarından sağ çıkan Longbridge fabrikası, MG ve orijinal Mini modellerini üretti.

2005 yılında MG Rover'ın çökmesinin ardından fabrikada üretim durduruldu. Marka daha sonra SAIC tarafından satın alındı.

Çinli markaların yükselişi sürüyor

SAIC, Geely ve Great Wall gibi Çinli araç üreticilerinin son yıllarda pazar payları yükseldi.

Ukrayna'nın işgalinin ardından birçok Batılı ülkenin Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar sonucu Rusya'ya satışların artması ve elektrikli araçlara olan talebin yükselmesi Çin'in ihracatını artırdı.

Resmi verilere göre bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyondan fazla araç ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı oldu.

SAIC'in Çin'deki fabrikalarına ek olarak Tayland, Endonezya, Hindistan ve Pakistan'da da üretim tesisleri bulunuyor.