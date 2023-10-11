Çinli otomobil üreticisi WM Motor, iflas başvurusunda bulundu Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin'de, WM Motor şirketinin iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin'de, son zamanlarda ciddi rekabet yaşanıyor.

Son zamanlarda fiyat rekabeti iyice kızıştı ve bazı markalar, buna ayak uydurmakta zorluk çekiyor.

Bu markalardan biri olan Çinli WM Motor, kendi ülkesinde iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Ulusal kurumsal iflas bilgilerini açıklama platformuna pazartesi günü yapılan bir başvuruya göre, Şanghay'daki bir mahkeme iflas davasıyla ilgileniyor.

Son zamanlarda birçok faktörden etkilendi

Otomobil üreticisi; salgının etkisi, sermaye piyasasındaki durgunluk, hammaddelerdeki büyük fiyat dalgalanmaları ve Ar-Ge için gereken sermayenin elde edilmesindeki aksaklıklar nedeniyle son yıllarda operasyonel bir ikilemde kaldığını bildirdi.

Çinli ikinci el otomobil satıcısı Kaixin Auto Holdings, eylül ayında WM Motor ile bağlayıcı olmayan bir satın alma ön protokolü açıklamıştı.

2015 yılında Freeman Shen tarafından kurulan WM Motor, Çin'in yükselen elektrikli araç girişimlerinden Nio, Li Auto ve XPeng'in arasında yer alıyordu.

Şirketin yatırımcıları arasında Çinli teknoloji devi Baidu ve Şanghay'ın devlete ait varlık düzenleyicisi vardı.