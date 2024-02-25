Çinli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa'da büyümeyi sürdürüyor Xpeng, İskandinavya pazarlarında satışa çıktıktan sonra, otomobillerini Güney Avrupa'ya doğru genişletecek.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri Avrupa'ya akın etmeye başladı. Çinli markaların çok daha ucuza elektrikli araç piyasaya sürmesi, diğer üreticileri zor durumda bırakıyor.

Xpeng, İskandinavya pazarlarında satışa çıktıktan sonra, şimdi de gözünü Güney Avrupa'ya dikti.

Çinli Xpeng, elektrikli araç üreticisinin denizaşırı genişlemeyi hızlandırması nedeniyle İtalya'yı Avrupa planlarına eklediğini söyledi.

Xpeng, geçtiğimiz eylül ayında Münih'te düzenlenen IAA Mobility otomobil fuarında Almanya, İngiltere ve Fransa'ya açılmayı planladığını da söylemişti.

Avrupa satışları 2020'de başladı

Volkswagen Grubu'nun bir yatırımcısı olan Xpeng, 2020'de G3 kompakt elektrikli SUV modelini Norveç'te piyasaya sürdü. Daha sonra ise İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde de satışlar başladı.

Eylül ayında Xpeng, G6 orta boy SUV, G9 ve P7'yi 2024'ten itibaren Almanya ve Fransa'da satacağını ve İngiltere için G6'nın sağdan direksiyonlu versiyonunu geliştireceğini söyledi.

Perşembe günü Xpeng, BAE merkezli Ali&Sons ile stratejik bir ortaklık kurduğunu söyledi.

Duyuru, Xpeng'in Mısır, Azerbaycan, Ürdün ve Lübnan pazarlarına yönelik yerel bayilerle olan ortaklıklarını güçlendiriyor.

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren beş Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde birden fazla Xpeng modelinin satışa çıkacağını da duyurdu.

Xpeng, üçüncü çeyrekten itibaren BAE'de G6 ve G9'u satışa çıkaracak. P7 ve G9'un teslimatları ise ikinci çeyrekten itibaren Ürdün ve Lübnan'da, üçüncü çeyrekte ise Mısır'da başlayacak.