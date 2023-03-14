Çinli otomobillerdeki indirim savaşı sürüyor Çin'deki otomobil üreticileri, müşteri çekmek adına agresif indirimler uygulamaya başladı.

Tesla, geçtiğimiz haftalarda Çin'de elektrikli otomobil fiyatlarını üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez indirerek fiyat rekabetine girmişti. Ardından birçok marka, fiyatları düşürme kararı aldı.

Çin'deki otomobil şirketlerinin indirim savaşı mart ayında da devam ediyor. BYD, Changan ve Chery gibi büyük şirketlerin de rekabete dahil olmasıyla daha büyük indirimler görüyoruz.

Örneğin BYD Song Plus modeli, mart sonuna kadar bin dolar indirimle satılacak. Öte yandan, Chery modellerindeki indirimler 4 bin doları aşıyor.

Chery Arrizo 8 için 19000 yuan (2750 dolar), Chery Tiggo 8 Plus için 31000 Yuan (4400 dolar) indirim fırsatı sunuluyor.

Teşvik kampanyaları da başladı

Yakın zamanda FAW markası da Jilin eyaletinde toplam 100 milyon Yuan (14.5 milyon dolar) değerinde teşvik kampanyası başlattı.

1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile birlikte 5 bin dolarlara varan teşvikler sunuluyor.

Çin'deki indirim savaşına şimdiye dek en az 30 otomotiv markası dahil oldu. Bazı markaların yaptığı indirim 15 bin dolara kadar ulaşıyor.