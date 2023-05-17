Çinli otomobillerin Avrupa'daki yükselişi sürüyor

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.
Birçok modelini Avrupa'ya getiren Çinli markalar, pazar paylarını artırmayı sürdürüyor.
Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.
Çin'in Almanya başarısı
Çin'in Almanya'ya ihraç ettiği elektrikli otomobillerin pazar payı ilk çeyrekte üç kattan fazla artış gösterdi.
Ocak-Mart döneminde Almanya'nın ithal ettiği elektrikli otomobillerin yüzde 28'i Çin'den gelirken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 7,8'di.
Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markaların hızına Avrupalı üreticiler yetişmekte zorluk çekiyor.