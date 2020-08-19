Çinli şirket CATL, nikelsiz ve kobaltsız batarya üretecek

Çin'in elektrikli araçlar için batarya üreten firması CATL, nikelsiz ve kobaltsız yeni bir batarya geliştirdiğini duyurdu.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, otomobil üreticileri kendi teknolojilerini geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Alman otomobil üreticisi Daimler'in batarya üretmek için anlaştığı Çinli batarya şirketi CATL, nikel veya kobalt içermeyen yeni bir elektrikli araç aküsü türü geliştiriyor.

Piyasadaki mevcut elektrikli araçların çoğuna güç sağlayan pillerde hem nikel hem de kobalt bulunuyor. Tesla patronu Elon Musk geçtiğimiz ay, madencileri otomobil üreticisinin pillerinin maliyetlerini düşürmesi ve bu tasarrufları müşterilere aktarması için daha fazla nikel üretmeye çağırmıştı.

NORMAL PİLLERDEN FARKLI OLACAK

Şanhgay'da Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen bir endüstri konferansında konuşan CATL üst düzey yöneticisi Meng Xiangfeng, şirketin yeni pilinin şu anda ürettiği nikel-kobalt-alüminyum (NCA) pillerden farklı olacağını söyledi.

Meng, fazla detay vermeden yeni pilin nikel ve kobalt gibi pahalı metaller kullanmayacağını doğruladı.





CATL YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYOR

Şirket, öte yandan menzilini genişletmek için pil hücrelerini doğrudan bir elektrikli aracın şasisine entegre eden bir teknoloji geliştiriyor. Ayrıca CATL, haziran ayında 2 milyon kilometre ömre sahip bir elektrikli araç bataryası üretmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise, otomobillerinde kullandığı bataryalarda yaklaşık 250 bin kilometre ya da 8 yıla kadar garanti veriyor.

Elektrikli otomobillere daha fazla ilgi gösterilmesine neden olacak yeni nesil bataryaların ne zaman kullanılacağı ise bilinmiyor.