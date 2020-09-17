Çinli şirket First Automotive Works, elektrikli ve sürücüsüz tırlarını tanıttı

Çin'de kamyon üreticisi olan devlet şirketi First Automotive Works, (FAW Jiefang), sürücüsüz ağır iş tırlarını görücüye çıkardı.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok şirketi bu alana yatırım yapmaya zorluyor. Ancak bazı üreticiler, genellikle kamyon ve tır üretimine odaklanıyor.

Bu şirketlerden biri olan Çinli First Automotive Works (FAW), sürücüsüz ağır iş tırları L3, L4 ve J7'yi tanıttı.

FAW ve Amerikan yapay zeka firması PlusAI tarafından geliştirilen L3 sürücüsüz tır modelinin, 2023 yılında ticari kullanıma girmesi öngörülen L4 modelinin temelini oluşturacağı belirtildi.

L3'ün sunduğu otomasyon, sürücülerin düşük hızda giderken ellerini direksiyondan veya gözlerini yoldan ayırmalarına olanak veriyor. L4 ise, genel olarak insan müdahalesi veya gözetimi gerektirmeyen, daha yüksek otomasyon düzeyine sahip bir model.

EN GÜÇLÜLERİ J7 OLACAK

Yedi kamera, beş milimetre dalga radarı ve bir ışıklı radarın yanı sıra otopilot sistemi ile donatılmış olan J7; otomatik sollama, şerit değiştirme, şerit ortalama, hız sabitleme, kör nokta izleme, engellerden kaçınma özelliklerine sahip.

Seri üretimi yapılacak otonom tır, L4 algoritmasını desteklemek için çalışırken düşük maliyetle büyük miktarlarda veri üretecek.

Sürekli otonom öğrenme özelliğine sahip L4 sürücüsüz tır modeli, Havadan Programlama (Over-the-Air) teknolojisiyle 2023’te ticari kullanıma girecek.