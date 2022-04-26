Çinli şirket Pony ai, sürücüsüz taksiler için izin aldı

Sürücüsüz otomobiller üreten bir girişim olan Pony.ai şirketi, araçları için taksi lisansı aldığını açıkladı.

Teknolojinin son yıllarda bir hayli gelişmesiyle sürücüsüz otomobiller hayatımıza girdi. Her ne kadar bu otomobillerin kullanıldığı bölgeler şu an için kısıtlı olsa da testler devam ediyor.

Toyota'nın da desteklediği Çin merkezli Pony.ai şirketi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Fremont bölgesinde sürücüsüz otomobil pilot programına bir süredir devam ediyor.

Lisans aldı

Reuters'ta yer alan habere göre Çinli girişim, 100 adet sürücüsüz otomobilinin taksi olarak hizmet vermesi için lisans aldı ve bunu yapan ilk şirket olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında 8,5 milyar dolar değere ulaşan girişim, gelecek yıl Çin'in iki büyük şehrinde daha ticari robotaksi başlatmayı planlıyor.

Çin'de birçok yerel girşim bu konuda rekabet ediyor. Son aylarda, Momenta ve SAIC, Guangzhou'da Nissan yapımı Weride robotaksi hizmetlerini deneme için resmi onay aldı.



