Çinli SUV ailesine yeni model: 660 km menzilli Alpha T5 tanıtıldı BAIC'in elektrikli araç markası ArcFox yeni bir SUV tanıttı. Agresif tasarıma sahip Alpha T5'in özellikleri de dikkat çekiyor.

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Çinli otomotiv üreticisi BAIC'in elektrikli araç markası ArcFox, yeni bir SUV modeli olan Alpha-T5'i tanıttı. Otomobil, agresif tasarımıyla dikkat çekiyor.

20 AIR, 520 PRO, 520 MAX ve 660 MAX olmak üzere dört farklı versiyonla tercih edilebilecek modelin fiyatı 21 bin dolardan başlıyor.

520 AIR, PRO ve MAX modelleri, 185 kW güç ve 360 Nm tork sağlayan kalıcı mıknatıslı senkron motorlarla donatıldı.

Bu modeller, CATL tarafından üretilen 65 kWh kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryaları içeriyor ve CLTC standardına göre 520 kilometrelik bir sürüş menzili sunuyor.

Daha üst seviye olan 660 MAX modeli ise 200 kW güç ve 360 Nm tork üretebilen bir motora sahip.

660 km menzil sunuyor

Bu modelde kullanılan batarya, yine CATL tarafından sağlanan 79.2 kWh kapasiteli üçlü lityum batarya paketi.

Bu model, adından da anlaşılacağı gibi, CLTC standardına göre 660 kilometrelik bir sürüş menzili sunuyor.

Alpha T5'in maksimum şarj gücü belirtilmemiş olmakla birlikte, 800V elektrik mimarisi ve sadece 10 dakikalık şarjla 260 kilometre menzil sunma vaadi, aracın şarj performansının oldukça etkileyici olduğunu işaret ediyor.

Aracın iç mekan tasarımı oldukça minimalist bir yapıya sahip. İki kollu direksiyon simidinin arkasında, geleneksel bir dijital gösterge paneli yerine, tüm işlevlerin 15.6 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekrandan kontrol edildiği bir düzen bulunuyor.

Bu dokunmatik sistem, Qualcomm Snapdragon 8155 yonga seti tarafından destekleniyor. İç mekanda, zarif bir atmosfer yaratan ambiyans aydınlatması da dikkat çekiyor.

Ayrıca, içeride bir 50W kablosuz şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve geniş depolama alanları mevcut, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.