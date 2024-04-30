Çinli Volkswagen Passat B9 sedan tanıtıldı Volkswagen Passat B9'un sedan versiyonu Pekin Otomobil Fuarı'nda resmi olarak görücüye çıktı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını geçen yılın başlarında durdurma kararı alan Volkswagen, 2024 Passat modelini sadece station wagon (Variant) gövde tipiyle üretmeye başlamıştı.

Passat Sedan Çin'de var olmaya devam edecek

Volkswagen Passat B9'un sedan versiyonu Pekin Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtıldı.

Çin pazarında halihazırda Amerikan üretimi VW Passat satıldığı için Avrupa platformlu bu model, "Magotan" adıyla satışa sunulacak. Bir önceki nesil Passat da Çin'de bu isimle satılıyordu.

Volkswagen Magotan'ın iç mekanı, Passat station wagon'a kıyasla neredeyse hiçbir değişiklik göstermiyor.

Aracın baz versiyonunda 160 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli turbo motor yer alıyor. Daha pahalı varyantta ise 220 beygir güce sahip 2.0 litrelik ünite mevcut.

Tüm motorlar 7 ileri DSG otomatik şanzıman ile sunuluyor. İlerleyen dönemlerde hibrit versiyon da satışa sunulabilir.

Otomobilin bu yıl içinde Çin'de satışa sunulması bekleniyor.