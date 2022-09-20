Çinli XPeng, Tesla'ya rakip olacak sürücüsüz araç yazılımını tanıttı

XPeng, şehir trafiğinde oldukça iyi işler çıkaran sürücüsüz araç yazılımını pilot programla kullanıma sundu.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle ABD'li rakibini aratmıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Tesla Model 3'ün karşısına P7 Sedan ve G9 SUV modellerini çıkaran Xpeng, şimdi de sürücüsüz otonom yazılımını piyasaya sürdü.

Çinli XPeng, City Navigation Guided Pilot (City NPG) adını verdiği sürücüsüz araç yazılımını pilot program olarak kullanıma sundu.

Tesla'nın sunduğu tam otonom FSD Beta'nın benzeri olan sistem ilk etapta Guangzhou şehrindeki XPeng P5 isimli elektrikli sedan modellerinde kullanılabilecek. Diğer şehirler daha sonra programa eklenecek.

Tüm kontrolü yazılım üstleniyor

Yazılım, navigasyon üzerinden belli bir varış noktasına gitmek üzere etkinleştirildiğinde araç tüm sürüş fonksiyonlarını kendi başına gerçekleştirebiliyor.

Bunlar arasında; etrafındaki araçlarla mesafesini koruyarak seyretme, rotaya uygun olarak şerit değiştirme, araç sollama, birleşen veya ayrılan yollarla başa çıkabilme, sabit araç veya engellerin etrafından dolanma ve sürüş rotası boyunca uygun hızda seyretme gibi seçenekler de var.

Xpeng Motors, 2023'te iki yeni elektrikli araç piyasaya sürmeyi hazırlanıyor. Bu araçlardan birinin Tesla Model Y'ye rakip olması planlanıyor.

Xpeng Başkanı Brian Gu, araçlardan birinin B sınıfı, diğerinin ise C sınıfı olacağını doğruladı.