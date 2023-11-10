Çinliler, elektrikli araç batarya pazarını ele geçirdi Küresel elektrikli araç batarya satışları 2023'ün ilk yarısında geçen seneye göre yüzde 54 arttı. Çinli üreticilerin zirvede yer alması dikkat çekti.

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Son yıllarda elektrikli araçlar oldukça popüler hale geldi ve birçok üretici, şimdiden bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Araştırma şirketi Counterpoint'in raporuna göre küresel elektrikli araç batarya kapasitesi 2023'ün ilk yarısında, geçen seneye göre yüzde 54 büyüyerek 300 GWh'e ulaştı.

Çinli markalar zirvede

CATL, elektrikli araç bataryaları pazarında lider durumdayken BYD ikinci, LG Energy de üçüncü sırada yer aldı.

Analistler; Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Stellantis gibi otomobil üreticilerinin de bünyesinde hücre ve paket üretimi üzerinde çalıştığını ve pazarın daha rekabetçi hale geleceğini söylüyor.

CATL, BYD, CALB, Gotion, Sunwoda ve Farasis gibi Çinli üreticiler pazarın üçte ikisini kontrol ederken, Güney Koreli LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK Innovation yaklaşık yüzde 25 pazar payına sahip.

Özellikle Tesla Model 3 ve Model Y satışları CATL ve LG'nin batarya satışlarında önemli yer ediniyor.

Şanghay'da üretilen Tesla araçlarının standart modellerinde CATL bataryalar, performans versiyonlarında ise LG bataryaları kullanılıyor.