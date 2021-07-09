Çinlilerden 3 bin 500 euroya tam elektrikli otomobil: Lingbao Coco

Çinli firma Lingbao, yalnızca 3 bin 500 euro başlangıç fiyatına sahip tamamen elektrikli otomobilini piyasaya sürdü.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, şimdilik biraz pahalı satışa çıksa da Çinliler, bu işin de üstesinden gelmiş durumda.

Çinli marka Lingbao, yerel pazarda uygun fiyatlı bir elektrikli araç satışa çıkardı. Coco isimli modelin başlangıç fiyatı 26 bin 800 yuan (3 bin 500 euro).

LINGBAO COCO ÖZELLİKLERİ

Lingbao Coco'nun uzunluğu 3548 mm, genişliği 1536 mm, yüksekliği 1588 mm, aks mesfesi ise 2300 mm olarak açıklandı. 13 inçlik lastikler kullanan araç, 30 kW (41 beygir) ve 95 nm maksimum tork kapasiteli bir elektrik motordan güç alıyor.

Maksimum 100 km/s hıza ulaşabilen aracın baz versiyonu tek şarjla 120 km yol yapabiliyor.





Lingbao Coco, Hero ve Alliance olmak üzere iki donanım seviyesinde sunuluyor. Üst modelin fiyatı 31.800 yuan (4.135 euro). Araçta klima, Bluetooth işlevine sahip 9 inçlik bilgi-eğlence sistemi de mevcut.

3500 euroluk giriş seviyesi paketinde ise klima ve multimedya sistemi yer almıyor. Güvenlik olarak ise her iki donanım paketinde de emniyet kemerleri, arka park sensörleri, ABS ve EBD sistemleri karşımıza çıkıyor.



