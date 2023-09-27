Çinlilerden 30 dakika suda yüzebilen otomobil: YangWang U8 BYD'nin premium markası YangWang, 30 dakika boyunca suda yüzebilen yeni U8 isimli otomobilini görücüye çıkardı.

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ensonhaber.com

Genel olarak geleneksel kara otomobilleri, su üzerinde yüzebilecek şekilde tasarlanmamışlardır ve su üzerinde güvenli bir şekilde ilerlemek için gerekli ekipmanlara sahip değillerdir.

Ancak BYD'nin premium markası YangWang, 30 dakika boyunca suda yüzebilen yeni U8 isimli otomobilini tanıtarak geleneksel araçlara meydan okudu.

Her bir tekerleğinde elektrik motoru bulunan araç, bu sayede kullanıcısına toplam 880 kW (1197 HP) gibi harika bir güç değeri sunuyor. Otomobilin ilgi çekmesini sağlayan tek şey güç değil.

30 dakika suda ilerleyebiliyor

Açıklanan bilgilere göre otomobil, acil durum modu sayesinde 30 dakika boyunca suda yüzebiliyor.

SUV modelin standart versiyonu 1 metre derinliğe kadar sudan geçebilirken Offroad Master Edition versiyonu 1,4 metreye kadar olan daha derin sulardan geçebiliyor.

Otomobil suya girdiğinde değişiyor

Otomobil suya girdiğinde, kendini ve içerideki yolcuları korumak için Yat Modu'nu aktif ediyor. Bu mod, yerleşik sensörleri kullanarak süspansiyonu otomatik olarak yükseltiyor, benzinli motoru devre dışı bırakıyor, havalandırma sistemini yeniden sirkülasyon moduna geçiriyor, tüm pencereleri kapatıyor ve sunroofu açarak yolculara bir kaçış yolu sunuyor.

Şirket, otomobilin bu moddayken suyun üzerinde saatte 3 km hızla 30 dakika boyunca ilerleyebileceğini söylüyor.

Teslimatları ekim ayında başlayacak ola YangWang U8'in fiyatı ise 1.089.000 yuan, yani yaklaşık 149 bin dolar seviyesinden başlıyor.