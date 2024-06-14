Çinlilere ek vergi kararı: Tesla fiyatlara zam yapacak Tesla'nın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik ek vergi uygulanması kararı nedeniyle Model 3 aracının Avrupa fiyatlarını artırması bekleniyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticilerinin yükselişi, bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Avrupa Birliği (AB), Çinli markalara ek vergiler getirerek bu yükselişi engellemek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Çinli elektrikli araçlara uygulanan yüzde 25’lik vergiyi yüzde 100’e çıkarmış ve bazı ek masraflar getirmişti.

Türkiye ve Avrupa Birliği de Çinli markalara ek vergi uygulanmasına karar vermişti.

Tesla fiyatlara zam yapabilir

AB'nin, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi getirmesinin yankıları sürüyor.

Söz konusu karar Avrupa'daki büyük otomobil üreticilerinden farklı tepkiler alırken, Çin'de üretim yapan ABD'li Tesla'nın da Avrupa fiyatlarında artışa gidebileceği belirtildi.

Avrupa'da Tesla'nın internet sitesinde yer alan bildirimde, "İthalattaki potansiyel vergi artışları nedeniyle Model 3'ün fiyatının 1 Temmuz 2024'ten itibaren artması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Ne olmuştu

AB Komisyonu, 12 Haziran'da, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında alınan geçici önlemleri açıklamıştı.

Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerde etkili bir çözüm sağlanamaması halinde bu geçici vergilerin 4 Temmuz'dan itibaren bütün üye ülke gümrüklerince uygulanmaya başlanacağı, geçici vergilerin daimi vergi kararı yürürlüğe girene kadar da devam edeceği bilgisi verildi.

Açıklamada, Çin firmaları arasında yer alan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, SAIC'e yüzde 38,1 oranında ilave vergi uygulanacağı belirtildi.

Tesla'nın Çin'de de üretim yaptığı anımsatılan açıklamada, bu firmaya bireysel olarak hesaplanacak bir vergi oranı uygulanabileceği, bu aşamada seçim yapılmayan ve Çin'de üretim gerçekleştiren diğer şirketlerin de özel durumlarının değerlendirilmesinin talep edilebileceği bildirildi.