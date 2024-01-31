Çip devi TSCM'den Japonya'ya 13,5 milyar dolar yatırım: İkinci fabrika yolda Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor, Japonya'nın güneyindeki Kumamoto'ya ikinci tesisini kuracak.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan Yarı-iletken İmalat Şirketi (TSMC), Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra, AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınıyor.

Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, şu suralar ABD'nin Arizona eyaletinde yeni bir fabrika inşa ediyor.

Japonya'ya dev yatırım

Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken çip açığı, üretici firmaları yatırıma zorluyor.

Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanı ve Kumamoto milletvekili Sakamoto Tetsuşi, TSMC'nin ikinci çip imalat tesisini, Kumamoto'ya kuracağını bildirdi.

TSMC'nin ikinci tesisi Kumamoto'daki ilk kurduğu tesisin yakın bölgeye kurmayı planladığını kaydeden Sakamoto, resmi duyurunun gelecek ay yapılacağını söyledi.

Resmi Kyodo ajansı, TSMC'nin Kumamoto'daki ilk fabrikasının 8,6 milyar dolara mal olduğunu ve 2024 yılı içinde hizmete girmesinin planladığını aktardı.

İkinci tesisin inşası için TSMC'nin, 2 trilyon yen (13,5 milyar dolar) yatırım yapmasının beklendiği bildirildi.

Avrupa'da da tesis açacak

ABD pazarının ardından gözünü Avrupa'ya çeviren yarı iletken devi, yeni bir fabrika inşa edecek. TSMC, Avrupa kurulacak ilk üretim tesisi için 11 milyar dolar harcama yapacak.

Almanya'da kurulması planlanan yeni tesis, 28 nm üretim düğümünü temel alacak ve Robert Bosch ve otomotiv tedarikçileri ile ortak çalışacak.

TSMC, yeni kurulacak tesis ile birlikte otomotiv sektörüne odaklanmayı planlıyor.

Ayrıca şirket, önümüzdeki on yılda Tayvan, Güney Kore, ABD, Japonya, Almanya, İrlanda ve İsrail'de yeni fabrikalar inşa etmek için en az 380 milyar dolar yatırım yapacak.