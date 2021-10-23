Çip krizi etkisi: Volkswagen'in üretimi 63 yıl öncesine döndü

Wolkswagen'in Wolfsburg fabrikasında bu yıl şimdiye dek 300 bin araç üretildi. Bunun 1958 yılından bu yana kaydedilen en düşük sayı olduğu açıklandı.

Koronavirüs ile birlikte otomobil dünyasını ciddi şekilde etkileyen küresel çip krizinin faturası da ağır oluyor. Birçok marka, yıl başından bu yana üretimde kesintiler yaparken, yıl sonu beklentileri de düştü.

Volkswagen'in ana üretim hattı olan Wolfsburg fabrikasında bu yıl şimdiye dek sadece 300 bin araç üretildi.

ÜRETİM 1963'LERE GERİ DÖNDÜ

Kaynaklar, bunun 1958 yılından bu yana geçen 63 yıllık süreçteki en düşük sayı olduğunu söylüyor. Üstelik bu rakam, söz konusu fabrikanın pandemiden önceki ortalamasının da çok altında.

Golf ve Tiguan'ın yanı sıra, Seat markasına ait modeller de üreten fabrika, son 10 yıldır ortalama 780 bin adet yıllık üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyordu.

Volkswagen, daha önceki açıklamasında 2022 yılına kadar süreceği düşünülen çip krizi nedeniyle yüz binlerce üretim kaybının yaşanacağını söylemişti. Güncel beklenti ise açıklanan rakamlardan çok daha kötü.

Yarı iletken tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle bu yıl 7.7 milyon adet üretim açığının oluşması ve bunun sektörde 210 milyar dolarlık gelir kaybına yol açması bekleniyor.