Çip krizi, gelecek yıl da otomotiv sektörünü rehin alabilir

Otomotiv endüstrisi, tüm dünyada çip kaynaklı krizle boğuşmaya devam ederken, sorunun gelecek yıl da devam edeceği belirtiliyor.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketiciği elektroniğine de sıçradı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri şimdilik umutlu konuşmuyor.

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan çip sorunlarının ne zaman sona ereceği merak konusuyken, sorunun gelecek yıl da otomotiv sektörünü rehin alması bekleniyor.

ÜRETİMLER DURUYOR

Toyota’dan Volkswagen Grubu’na kadar pek çok üretici geçtiğimiz haftalarda üretimlerini geçici olarak durduracaklarını açıklamıştı.

Son olarak da Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel’i bünyesinde bulunduran “Stellantis” bir açıklama yaparak, üç marka için tek çatı altında ticari araç üreten Sevel fabrikasında üretimin duracağını bildirdi. Bu kervana ayrıca Daimler Grubu da katıldı.

Bunun yanında otomotiv üreticilerinin, son dönemde ortaya çıkan sahte çipler nedeniyle zor durumda kaldığı belirtiliyor.

Bu çiplerin, gerçek üreticileri taklit eden ve sahte üretim yapan firmalarca dolaşıma sokulduğu, üreticilere yollandığı söyleniyor.

Müşterileri arasında Toyota, Ford ve Honda’nın bulunduğu Japon çip üreticisi “Rohm”, sorunun 2022’de de süreceğini kaydederken, kapasite artırımı için yatırımlara başladığını ancak devreye girmesinin zaman alacağını bildirdi.

Geçen eylül ayından bu yana tam kapasite çalıştıklarını belirten Rohm, buna rağmen artan siparişlere yetişemediklerini de söylüyor.