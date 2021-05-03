Çip krizi, ikinci el araç fiyatlarına yansıyabilir

Otomobilde yarı iletken çip krizi üretimleri azaltırken, Gaziantepli galericiler bu durumun 2. el araçlarda fiyat artışına neden olacağını söylüyor.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, son aylarda tedarik sorunları ortaya çıktı.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor.

Uzmanlar ise bu durumun gelecek yıla kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle, otomotiv sektörünü önümüzdeki aylarda daha da zor günler bekliyor.

FİYATLARA BAYRAMDAN SONRA YANSIYABİLİR

Gaziantep’in 2. El otomotiv merkezi olan Nurdağı’ndaki galericiler, koronavirüs ve çip krizi dolayısıyla bayramdan sonra fiyatlarda yüzde 20’lik bir artış yaşanabileceğini söyledi.

Galerici Turgay Gümüş, bayramdan sonra bir yükselme beklediklerini belirterek, ''Şu an sıfır araçlar çıkmadığı için böyle devam ederse ikinci el araçlar bayramdan sonra yükselecek. Nedeni ise, hastalık ve çip krizi yüzünden sıfır araç fazla çıkmıyor.

Bu durum devam ederse ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 yükseleceğini düşünüyorum. Şu an yükselme yok ama bayramdan sonra yükselme bekliyoruz.'' dedi.

Galerici Ali Koyuncu ise, çip krizinin sürmesi halinde fiyatlarda artış yaşanacağını ifade ederek, ''Çip krizi dolayısıyla ikinci elde bir yükselme olacak gibi çünkü sıfır araçların üretimini etkiliyor. Sıfır araç üretimi durma noktasına geldi. Bu durum ikinci elde fiyat artışına neden olacaktır.

Bayramdan sonra ikinci elde büyük bir fiyat artışı beklemekteyiz. Çip tedariğindeki sıkıntılar, pandemi ve kapanmayı da düşündüğümüzde fiyatların artması kaçınılmaz görülüyor.'' diye konuştu.

OTOMOBİLDE ÇİPİN ÖNEMİ

Marka ve modele göre sayı değişmekle birlikte genel olarak araçlarda, ECU denilen motorun kontrol merkezi, infotainment denilen aracın içerisindeki ekranlar, bilgi-eğlence sistemlerini yöneten işlem platformu ve eğer sahipse aracın otonom sürüş özelliklerini yönetecek yüksek performanslı platform gibi yerlerde çipler kullanılıyor.