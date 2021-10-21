Çip krizi işlemiyor: Tesla'dan 3. çeyrekte 13,8 milyar dolarlık gelir

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolar, geliri ise 13,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs pandemisi ve çip krizine rağmen satışlarda rekor kırmaya devam ediyor.

Tesla, ikinci çeyrekte bazı önemli tedarik zinciri zorluklarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen 200 binden fazla araç teslim ederek kendi rekorunu kırmıştı. Şirket, 3. çeyrekte de 241 bin 300 araç teslim ederek yeni bir rekora imza attı.

NET KÂRI YÜZDE 389 ARTTI

Tesla'nın net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1,6 milyar dolara çıktı.

Şirketin net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 331 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

13,8 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 13,8 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısı ve liman yoğunlukları gibi çeşitli zorlukların, fabrikaların tam hızda çalışmasını etkilediği aktarıldı.

RAKİPLER DÜŞÜŞ YAŞADI

General Motors, Honda ve bazı büyük Tesla rakipleri, uzun süreli çip sıkıntısının vurduğu üçüncü çeyrekte ABD satışlarında düşüş kaydetti. Örneğin GM'nin üçüncü çeyrek ABD satışları, yaklaşık yüzde 33 düşerek on yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi .