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    Çip krizi Jaguar Land Rover'ı etkilemeye devam ediyor

    Jaguar Land Rover (JLR), yarı iletken tedariğinden oluşan kriz nedeniyle daha yüksek kâr marjı getiren modellere odaklanacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 09:32
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    Çip krizi Jaguar Land Rover'ı etkilemeye devam ediyor

    Aylardır otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip krizi nedeniyle üretimde sık sık aksamalar yaşanıyor. Üretime ara veren şirketlerden biri de Jaguar.

    Jaguar Land Rover (JLR), yarı iletken tedariğinden oluşan kriz nedeniyle daha yüksek kâr marjı getiren modellere odaklanacak.

    Bazı fabrikalarda üretim yavaşlayacak ya da duracak

    Yeni yol haritası ile birlikte, mart ayına kadar İngiltere’de bazı fabrikalarının üretimi duracak.

    JLR grubu, son günlerde Solihull’da bulunan fabrikasında üretimi azaltma karar vermişti. Bu fabrikada markanın Range Rover Velar, Jaguar F-Pace modellerinin üretimi yapılıyordu.

    Markaya en fazla kar getiren modeller ise Range Rover ve Range Rover Sport modelleri oldu.

    Çip krizi Jaguar Land Rover ı etkilemeye devam ediyor #1

    Öte yandan, markanın daha uygun fiyatlı modelleri olan Evoque ve Discovery Sport modellerinin üretimini yaptığı Halewood üretim tesisinde de üretimin yavaşlayabileceği söyleniyor.


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