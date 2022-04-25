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    Çip krizi nedeniyle 12 milyondan fazla araç üretilemedi

    Gelen raporlara göre otomobil üreticileri, çip krizinin başlamasından bu yana 12 milyondan fazla aracı banttan indiremedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 11:24
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    Çip krizi nedeniyle 12 milyondan fazla araç üretilemedi

    Geçtiğimiz yılın başından bu yana devam eden küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil üreticileri zor durumda.

    Zaman zaman üretime ara vermek zorunda kalan markalar, krizin gelecek yıla kadar devam edeceğini ve büyük kayıplara yol açacağını söylüyor.

    AutoForecast Solutions tarafından yapılan en son tahmine göre, bu yılın ilk 4 ayında mikroçip krizi nedeniyle toplam 1.5 milyon otomobil üretilemedi.

    12 milyon araçlık dev kayıp

    Otomobil üreticileri, 2021'de kaybedilen 10.5 milyon araç da dahil olmak üzere, kıtlığın başlamasından bu yana dünya çapında 12 milyondan fazla araç kaybetti.

    Geçen hafta bu toplama eklenen yaklaşık 87 bin 500 araçtan yaklaşık 35 bin 600'ü Kuzey Amerika fabrikalarında üretilemedi ve 32 bin 800'ü Asya'daki montaj tesislerinde kesintiye uğradı.

    otomobil

    Avrupa'da yer alan otomotiv fabrikaları, geçen hafta yaklaşık 16 bin 500 aracı programlarından çıkarırken, Güney Amerika fabrikalarında 2 bin 600 araç daha az üretildi.

    Çip üretimi de düşüyor

    Öte yandan, gelen son raporlara göre Çin'deki üç aylık mikroçip üretimi, 2019'dan bu yana ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşüş gösterdi.

    Çin'deki yarı iletken üretimi, şu anda Şanghay'daki sıkı koronavirüs karantinası nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,2 düştü.

    Üreticiler endişeli

    Çip krizinin hala büyük bir sorun olması nedeniylr otomobil üreticileri de endişelerini dile getiriyor.

    Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Neue Zuercher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, yarı iletken sıkıntısının 2023 yılına kadar otomobil endüstrisi için bir sorun olmaya devam edeceğini söylemişti.

    BMW finans grubu başkanı Nicolas Peter ise daha önce yaptığı açıklamada, satışları artırmak istediklerini, ancak çip krizinin buna izin vermediğini belirtimişti.

    mercedes


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