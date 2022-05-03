Petrol
107.36
-0.20%
Euro
15.66
0.07%
Dolar
14.90
0.18%
Altın
891.98
0.09%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
584.170
-1.75%
BTXN Coin
17.63
-1.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Çip krizi nedeniyle Ford Mustang üretimi durdu

    Ford, çip tedarik sorunları nedeniyle Michigan'daki Flat Rock montaj fabrikasında Mustang üretimini durdurmak zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çip krizi nedeniyle Ford Mustang üretimi durdu

    Son yıllarda otomobil sektörüne ağır darbeler vuran küresel çip tedarik sorunları etkisini göstermeye devam ediyor. Çip krizinin son kurbanı ise Ford oldu.

    Ford, son zamanlarda adından oldukça söz ettiren sıkıntıdan dolayı bir kez daha Mustang üretimini durdurmak zorunda kaldı.

    Michigan'daki Flat Rock montaj fabrikasındaki duraklama, bu hafta boyunca devam edecek.

    En çok satan spor otomobil

    Mustang, geçtiğimiz yıl dünya çapında 70 binin biraz altında satış gerçekleştirse de hala dünyanın en çok satan spor otomobili konumunda.

    Altıncı nesil Mustang (S550) yavaş yavaş ömrünün sonuna geliyor, onun yerini 2023'te piyasaya çıkması beklenen yeni model alacak.

    Öte yandan, Mustang 2030'dan önce tamamen elektrikli olarak karşımıza çıkacak.

    ford mustang

    ford mustang

    ford mustang

    ford mustang


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Varank: Teröristler İBB'de boy gösteriyor
    Gündem

    Bakan Varank: Teröristler İBB'de boy gösteriyor

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Borsa İstanbul pozitif seyrini sürdürüyor
    Ekonomi

    Borsa İstanbul pozitif seyrini sürdürüyor

    Görüş Bildir