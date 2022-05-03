Çip krizi nedeniyle Ford Mustang üretimi durdu

Ford, çip tedarik sorunları nedeniyle Michigan'daki Flat Rock montaj fabrikasında Mustang üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Son yıllarda otomobil sektörüne ağır darbeler vuran küresel çip tedarik sorunları etkisini göstermeye devam ediyor. Çip krizinin son kurbanı ise Ford oldu.

Ford, son zamanlarda adından oldukça söz ettiren sıkıntıdan dolayı bir kez daha Mustang üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Michigan'daki Flat Rock montaj fabrikasındaki duraklama, bu hafta boyunca devam edecek.

En çok satan spor otomobil

Mustang, geçtiğimiz yıl dünya çapında 70 binin biraz altında satış gerçekleştirse de hala dünyanın en çok satan spor otomobili konumunda.

Altıncı nesil Mustang (S550) yavaş yavaş ömrünün sonuna geliyor, onun yerini 2023'te piyasaya çıkması beklenen yeni model alacak.

Öte yandan, Mustang 2030'dan önce tamamen elektrikli olarak karşımıza çıkacak.