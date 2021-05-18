Çip krizi nedeniyle Mazda'nın üretimi 100 bin düşecek

Çip krizi nedeniyle Mazda'nın üretimi 100 bin düşecek

Mazda'nın 2021 mali yılı otomobil üretimi, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 100 bin azalacak.

Aylar önce başlayan ve otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen çip krizi, birçok markanın üretimini sekteye uğratıyor.

Japon otomobil üreticisi Mazda, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemine ilişkin beklentisini duyurdu.

Mazda, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

Bu oran, firmanın geçen yılki 1,17 milyonluk araç üretimin yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.

Öte yandan dünyanın önde gelen otomobil üreticileri de çip tedarik sorunları nedeniyle zaman zaman üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı alıyor.

GELECEK YIL DA SÜREBİLİR

Yarı iletken şirketleri, söz konusu krizi çözebilmek için dev yatırımlar yaparken, uzmanlar bu sorunun gelecek yıl da devam edebileceğini düşünüyor.