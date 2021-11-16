Çip krizi nedeniyle Türkiye'de otomotiv üretimi yüzde 28 azaldı

Dünya genelinde devam eden çip krizi nedeniyle Türkiye otomotiv ana sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 28,3 gerileyerek 108 bin 78 adet oldu.

Bu yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları, ülkemizdeki otomotiv üretimini de ciddi şekilde etkiliyor.

Türkiye otomotiv ana sanayi üretimi ekim ayında yüzde 28,3 gerileyerek 108 bin 78 adet oldu. Otomobil üretimi ise önceki yılın aynı dönemine göre 32,6 daraldı.

10 AYLIK VERİLER AZ DA OLSA ARTIŞ GÖSTERİYOR

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan bültene göre, on aylık döneme bakıldığında üretim geçen yıla göre yüzde 2,5 artış göstererek 1,03 milyon adet oldu. Bu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 5,3 geriledi.

Ağır ticari araç dahil yurt içi araç pazarı ekimde yüzde 38,2 daralarak 60 bin 44 adet olurken, Reuters hesaplamalarına göre otomobil ve hafif ticari araç dışında kalan ağır ticari araç pazarı ekimde 3 bin 298 adet oldu.

Sektörün ihracatı ekimde yüzde 16,4 azalarak 87 bin 27 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 14,8 azalarak 54 bin 224’e düştü. Toplam ihracat on aylık dönemde yüzde 5,3 artışla 758 bin 702 adet olarak kayıtlara geçti.