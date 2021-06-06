Çip krizi nedeniyle yeni Nissan Ariya ertelendi

Nissan, tedarik problemleri nedeniyle yeni Ariya'nın parçalarında eksiklik olduğunu ve bu nedenle modelin çıkış tarihini ertelediklerini duyurdu.

Son aylarda otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka üretime ara vermek zorunda kalıyor.

Nissan, elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya'yı geçtiğimiz temmuz ayında tanıtmıştı.

Avrupa'da 2021'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulması planlanan Nissan Ariya'nın bu ay Japonya'da üretilmesi ve satışa çıkması planlanıyordu.

ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Ancak son zamanlarda yaşanan çip tedarik problemleri Nissan'ı da vurdu. Markadan yapılan açıklamada, yaşanan çip krizinin parça eksikliğine neden olduğunu belirterek Ariya'nın çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu.

KIŞ AYLARINDA TANITILACAK

Gelen bilgilere göre Nissan, Ariya'nın tanıtım tarini en az yarım yıl erteledi. Bu da aracın kış aylarında karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Resmi açıklamayı yapan müdür yardımcısı Asako Hoshino, Ariya'nın Avrupa ve Kuzey Amerika çıkışını da Japonya'dan iki ay sonra gerçekleştireceğini ifade etti.

Leaf'in ardından geçen bir 10 yılın ardından, Nissan'ın üreteceği ilk yeni elektrikli model olma özelliği taşıyan Ariya, başlangıç fiyatı olarak 40 bin dolardan satışa sunulacak.

TEKNİK DETAYLAR

Gelecek yıl Avrupa'da satışa sunulması planlanan Nissan Ariya'nın arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere toplam 5 farklı versiyonu bulunacak.

Arkadan çekişli olan giriş seviyesi modelde, 215 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motor ile 65 kWh'lık batarya paketi bulunacak. Söz konusu model 450 kilometre sürüş menzili sunacak.

Daha güçlü ve daha uzun menzilli bir arkadan itişli versiyon arayanların ihtiyacına da 90 kWh'lık batarya ile donatılan versiyon cevap verecek. Nissan Ariya'nın bu versiyonu Japonya'daki ölçümlere göre 610 kilometre menzil sunacak ve 239 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip olacak.