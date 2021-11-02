Çip krizi, otomobil yedek parçalarını da vurdu

Küresel çip tedarik problemleri, orijinal otomotiv yedek parça sektöründe derin bir krize yol açtı.

Bu yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka zor durumda kalmıştı. Ancak bu kriz, yalnızca üretimi değil yedek parça sektörünü de etkiliyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özalp, çip sorunun sadece sıfır araç üretimini etkilemediğini, bu parçanın kullanıldığı orjinal otomotiv yedek parça sektöründe de derin bir krize yol açtığını belirtti.

"ORİJİNAL PARÇALAR ÜRETİLEMİYOR"

Otomotivde orijinal parça üretilemediğinin altını çizen Özalp, “Bildiğiniz üzere geçen yılı da dahil edecek olursak otomotiv sektöründe üretimde 10 milyondan fazla araçlık bir kayıp var. Çünkü çip yok ve çip olmayınca diğer parçalar da üretilemiyor.

Çip krizi yalnızca aracın banttan çıkmasıyla ilgili bir durum değil, bu durum diğer yedek parça taleplerinin de durdurulmasına sebep oluyor. Çünkü genel anlamda orijinal yedek parça üreticileri, parçalarını direkt aracın üretim ve montajına verdikleri için burada sıkıntı yaşıyorlar.

Bu, en önemli krizimiz. Çip sadece araçlarda yok, yedek parçalarda da var. Bazı çiplerin olmaması, yedek parça üretimini de etkiliyor.” dedi.

"ESKİ NOKTAYA GELİNMESİ ZOR"

İlk kez yedek parçalarda sorun yaşadıklarını belirten OSS Başkanı, “Ham maddenin yeteri kadar gelmemesi, ham maddeye ulaşılamaması, fiyatların çok yükselmiş olması sorunları büyütüyor. Eski noktaya artık gelinmesi çok zor.

Bununla beraber enerji, elektrik büyük bir sıkıntı. Çin’deki fabrikalarda elektrik sıkıntısı nedeniyle 3 gün çalışma, 4 gün kapatma durumu var. Bu, maliyetlerimizi artırıyor, verimliliği azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Yaşanan sorunlara karşın sektördeki talebin daha da artacağını belirten Özalp, “Geçen sene ve iki sene öncesine göre satışlarımız arttı. Durumumuzu özetlemek gerekirse; talep var, satış var, beklenti yüksek. Ama bunu karşılayabilmek için gerekli yedek parça tedarikinde ham madde, lojistik ve maliyet kaynaklı sorunlar yaşanıyor.

"TALEBİ KARŞILAYACAK KAYNAK YOK"

Sektörde de bu yüzden çelişkiler, paradokslar mevcut. Talep var, talebi karşılayacak bir kaynak sıkıntısı da var. Türkiye’de de o üretimi karşılayacak kaynak yok.” diye konuştu.

Tüm bunlara karşın Türkiye’de üçüncü çeyrekte yedek parça satışlarında yüzde 27’lik artış meydana geldi. Üreticilerin üçüncü çeyrekteki kapasite kullanım oranı ortalaması yaklaşık yüzde 82 oldu.