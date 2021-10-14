Çip krizi, Stellantis'i koronadan daha çok etkiledi

Çip krizi, Stellantis'i koronadan daha çok etkiledi

Geçtiğimiz aylarda Fiat, Peugeot ve Citroen için hafif ticari araç üreten İtalya'daki tesislerinde üretimi durdurma kararı alan Stellantis, çip krizi nedeniyle oldukça zor durumda.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

FCA ve PCA gruplarının birleşmesinden doğan ve dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis, şu sıralar küresel çip kriziyle boğuşuyor.

Özellikle İtalya'daki operasyonlarında ciddi bir kayıp yaşayan marka, durumun vahametini sendikaları aracılığı ile açıkladı.

ÇİP KRİZİNİN ETKİLERİ KORONAYI GEÇTİ

FIM-CISL isimli işçi sendikası; Stellantis'in ülkedeki operasyonlarının çip krizinden, koronavirüsten daha fazla etkilendiğini öne sürdü. Üretimin geçtiğimiz yıldan daha çok durmak zorunda kaldığını açıklayan sendika yetkilileri, sürecin en az 2022 yılının ilk çeyreğine kadar devam edeceğini söyledi.

Sendika, Stellantis'in yılın ilk 9 ayında sadece 319 bin otomobil üretebildiğini belirtiyor. Yani üretim, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında düşmüş durumda.

En çok darbe alan tesis ise Panda'nın üretildiği Pomigliano tesisi oldu. Üretim yüzde 65 oranında kısılınca, tesisin ürettiği yeni araç sayısı da üç haneli sayılara ulaşamadı.

Analiz firmalarının verilerine göre Stellantis çip krizi nedeniyle toplamda 1.4 milyon araçlık bir kayıp yaşayacak.