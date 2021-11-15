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    Çip krizi Tesla'yı vurdu: Araçlarda bazı parçalar eksik

    Tesla, çip krizi nedeniyle otomobillerindeki USB girişlerinin sayısını azalttı. Ancak müşteriler, durumdan haberdar edilmediklerini söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 10:33
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    Çip krizi Tesla'yı vurdu: Araçlarda bazı parçalar eksik

    Bu yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil.

    Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

    PARÇALAR AZALTILIYOR

    General Motors, pickup modellerinin bir kısmındaki mikroçip isteyen donanımları kaldırmış ve artık araçlarında bunlara yer vermemeye başlamıştı. Ardından şirket, 2022 model Chevrolet ve GMC modellerindeki ısıtmalı koltuk ve ısıtmalı direksiyon donanımlarını da kaldırmıştı.

    TESLA DA BENZER ADIMLAR ATIYOR

    Bir diğer ABD'li otomobil üreticisi Tesla da otomobillerdeki bazı donanımları kaldırma kararı aldı.

    Tesla kullanıcıları, yeni satın aldıkları Model 3'lerin ve Model Y'lerin USB bağlantı noktalarının eksik olduğunu rapor ediyor.

    tesla

    Tesla ise; bu sıkıntının ardındaki tek sebebin, bir süredir otomotiv sektörünü oldukça kötü yönde etkileyen çip sıkıntısı olduğunu belirtiyor. Ancak bazı müşteriler, Tesla'nın bu konuda kendilerini bilgilendirmediğini söylüyor.

    Tesla'dan yapılan açıklamada, USB portlarının önümüzdeki ay hazır olacağı ve dileyen müşterilerin randevu alarak araçlarına taktırabilecekleri belirtildi.

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