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    Çip krizi Toyota'yı vurdu: Net kâr yüzde 18 düştü

    Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota’nın, endüstriyi derinden etkileyen çip sorunu nedeniyle kârı yaklaşık yüzde 18 düştü.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 08:45
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    Çip krizi Toyota'yı vurdu: Net kâr yüzde 18 düştü

    Geçen yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, zaman zaman üretimi durdurma kararı alıyor. Çip krizinin günümüzde bile hala devam etmesi, markaları zor durumda bırakıyor.

    Japon otomobil üreticisi Toyota’nın, endüstriyi derinden etkileyen çip sorunu nedeniyle nisan-haziran dönemindeki kârı yaklaşık yüzde 18 düşüş gösterdi.

    Toyota tarafından yapılan açıklamada, şirket kârının 2021 yılının ikinci çeyreğinde 897,8 milyar yen olduğu, 2022 yılında ise kârın 736,8 milyar yene (yaklaşık 5.5 milyar dolar) gerilediği belirtildi.

    Toyota, uzun süre araç bekleyenlerden özür düledi

    Toyota yetkilileri yaptıkları açıklamada, sipariş veren müşterilerinin uzun süre araç beklediğini ve bu nedenle özür dilediğinin altını çizerken, bazı müşterilerin bekleme süresinin çok uzaması nedeniyle model değişikliği yaptığı kaydedildi.

    Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, dünyada yaşanan çip sorunu dışında, Güney Afrika'daki sel ve Şanghay'daki Covid karantinasından da derinden etkilenerek üretiminde sorunlar yaşadığını vurguladı.

    Toyota, geçen yılın aynı dönemindeki 2,1 milyon araç satarken, bu yıl ikinci çeyrekte 2 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

    TOYOTA COROLLA


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