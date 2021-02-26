Çip krizinden etkilenen Tesla, Model 3 üretimine ara verdi

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, çip tedarik sorunları nedeniyle Model 3’ün üretimine 2 hafta ara verdiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, son birkaç aydır çip tedarik sorunlarıyla uğraşıyor.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, tedarikteki sıkıntısı baş gösterdi.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

General Motors (GM), Volkswagen, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, çip tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara vermişti.





KERVANA TESLA DA KATILDI

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, çip tedarik sorunu nedeniyle Model 3'ün üretimine 2 hafta ara verdi.

Aldığı kararı geçtiğimiz günlerde çalışanlarına bildiren Tesla, üretimin 7 Mart'ta yeniden başlayacağını duyurdu. Ancak sorunun devam etmesi halinde bu sürenin uzayacağı söyleniyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, çip üretimini artırmak için ABD'nin 37 milyar dolar büyüklüğünde bir fon oluşturacağını açıkladı.