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    Çip krizinin Avrupa'ya maliyeti 100 milyar euroyu bulacak

    Avrupa’da otomotiv üretiminin 2022 yılında bir kez daha yüzde 1 azalacağının varsayılması halinde, toplam kaybın 100 milyar euroya yaklaşabileceği söyleniyor.
    • 29.09.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 09:12
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    Çip krizinin Avrupa'ya maliyeti 100 milyar euroyu bulacak

    Geçen yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, zaman zaman üretimi durdurma kararı alıyor. Çip krizinin günümüzde bile hala devam etmesi, markaları zor durumda bırakıyor.

    Allianz Trade açıklamasına göre, çip krizinin Avrupa otomotiv sektörüne maliyeti 2021 ve 2022 genelinde 100 milyar euroyu bulabilecek.

    Araştırmaya göre, çip krizinin en fazla otomotiv sektörünü etkilemesinin bir başka nedeni ise çip üreticilerinin üretim kapasitelerini bilgisayarlar ve veri merkezleri gibi talebin hızla artışa geçtiği nihai pazarlara kaydırması oldu.

    Toplam kayıp 18 milyon adet

    AA'da yer alan habere göre, çip sıkıntısı nedeniyle otomobil üretiminin 2019 seviyesinin çok altında kaldığı vurgulanan araştırmanın sonuçları, sektörün küresel olarak toplam üretim kaybının 18 milyon adedin üzerine çıktığını gösteriyor.

    Çip krizinin Avrupa ya maliyeti 100 milyar euroyu bulacak #1

    Araştırmada, araç üretiminin 2021 yılında 13 milyonla benzeri görülmemiş seviyelere gerilediği Avrupa'da durumun daha kötü olduğu belirtilirken, Çin’deki karantina kapanmaları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ortaya çıkan ek tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle üretimdeki toparlanmanın yeniden sekteye uğradığı ifade edildi.


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